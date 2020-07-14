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Музеи и выставочные залы Ростовской области вернутся к работе уже со следующей недели

Музеи и выставочные залы Ростовской области вернутся к работе уже со следующей недели

Ряд организаций региона выйдут на работу уже со следующей недели. Постановление об очередном снятии ограничений подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 17 июля.

Согласно документу, с 20 июля откроются музеи и выставочные залы. Посещения будут разрешены только при условии соблюдения мер безопасности. Дончане и туристы региона должны держать дистанцию в полтора метра и ходить в масках.

Также возобновят работу клубы и творческие организации культурно-досугового типа.

Без посещения лесов можно будет работать поисковым экспедициям и поисковым лагерям. При этом они должны соблюдать комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции.

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