Музеи и выставочные залы Ростовской области вернутся к работе уже со следующей недели

Ряд организаций региона выйдут на работу уже со следующей недели. Постановление об очередном снятии ограничений подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 17 июля.Согласно документу, с 20 июля откроются музеи и выставочные залы. Посещения будут разрешены только при условии соблюдения мер безопасности. Дончане и туристы региона должны держать дистанцию в полтора метра и ходить в масках.Также возобновят работу клубы и творческие организации культурно-досугового типа.Без посещения лесов можно будет работать поисковым экспедициям и поисковым лагерям. При этом они должны соблюдать комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции.