Муниципальный автопарк Каменска-Шахтинского распродают за бесценок

Фото: ГИС Торги

Муниципальное имущество в Каменске-Шахтинском Ростовской области выставлено на торги по крайне низким ценам. Информация о продаже появилась на площадке «ГИС Торги». На аукцион выставлены три автобуса и один мусоровоз, которые, согласно документации, являются "годными остатками".За два автобуса марки «ЛиАЗ-525636» просят всего 240 тысяч рублей. Судя по прилагаемым фотографиям, транспорт имеет видимые повреждения и признаки ржавчины. Еще один автобус, «ПАЗ 320401-01» 2007 года выпуска, планируется реализовать за 110 тысяч рублей.Самым доступным лотом стал самосвал 2005 года выпуска, который оценен всего в 100 тысяч рублей.Заявки на участие в торгах по всем лотам принимаются до 21 июля. Аукцион состоится через шесть дней после окончания приема заявок. Таким образом, техника, находящаяся в муниципальной собственности, будет распродана по ценам, значительно уступающим рыночной стоимости, даже с учетом их состояния.