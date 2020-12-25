Муки выбора, или Что дарить мужчине на Новый год

Каждый раз с приближением любимого праздника в головах прекрасной половины человечества появляются примерно следующие вопросы: «Может, галстук ему найти какой-нибудь оригинальный? Нет, носки! А-а-а, 23 Февраля же ещё…». Спокойно, есть люди, которые точно должны помочь определиться.Дарья Рыбалко, ростовский стилист и фэшн-блогер, выделила следующую подборку вещей и аксессуаров:1. Шарф. Можно ориентироваться на цвета верхней одежды друга или подарить шарф пастельного цвета. С подобной цветовой гаммой вещь точно не будет лежать на полке, а станет пригодной к повседневному использованию.2. Пижама. Да, у неё тоже есть свои размеры, но риск прогадать с ней меньше. Лучше брать «оверсайз», ведь гораздо приятней укутаться в тёплые объёмные ткани. Такие не создают дискомфорт.3. Чехол для телефона/наушников.4. Аксессуары. Это может быть браслет, серьги или красивая цепочка на шею. Обратите внимание, носит ли ваш друг бижутерию и если да, то какую. Есть категории людей, у которых нежная кожа, и металл вызывает аллергию. Поэтому прежде чем выбирать украшение, понаблюдайте за повседневным образом человека.Стилист отметил, что в поиске подарка для мужчины стоит уделить внимание его потребностям и вкусу.Точно не войдет в новогодний топ-лист Дарьи:- брюки/джинсы. Тут нужна точная посадка, да и так подарок вряд ли запомнится;- вещи с большим количеством декоративных элементов или яркой расцветки (если это не новогодняя тематика). Вкусы разные и не всем понравится котик в стразах на футболке. Вот почему лучше отдавать предпочтение минимализму.Если мужчина – заядлый рыболов, то можно заглянуть в специализированный магазин, где есть все необходимое для такого времяпрепровождения. Своим мнением о выборе подарка поделился Василий Поплыгин, известный в кругах рыболовов своим блогом на YouТube (к слову, ведёт его уже более 5 лет).По его словам, крайне тяжело найти в рыболовном то, что точно пригодится мужчине.- Рыбалка имеет очень много разных направлений - по видам рыбы, технике и стилю ловли, да и предпочтения рыбаков разные, - говорит он. Но все же Василий предложил вариант: подарочный сертификат.А может, человек, которого вы хотите порадовать, часто проводит время за компьютером? Игорь Зверев, спортивный директор российской киберспортивной организации Meta4Pro даёт такой совет:- Думаю, неплохим подарком может стать качественный девайс как для компьютера, так и для консоли. Или же, зная предпочтения, поищите какую-нибудь коллекционную версию игры. Многие уже стали забывать, как выглядят диски, но физически держать в руках культовую игру круто в таком формате. Если он увлекается киберспортивной индустрией, то можно подарить атрибуты: элементы экипировки любимой команды, – рекомендует Игорь.Как и рыболов, он предложил торжественно вручить абонемент, в данном случае на посещение игрового клуба для мужчины и его друзей, также профессионал советует сходить в это место с мужчиной:- Представьте, будто вы окружены какими-то зомби и прорываетесь, защищая друг друга! Это может сблизить вас!Трудно поспорить с тем, что в венах мужчины течёт кровь воина, поэтому он порой испытывает непреодолимую тягу к холодному оружию. Али Мамедов, мастер по изготовлению подобных мужских атрибутов, рассказал, каким это действительно может стать достойным подарком. Авторские ножи с узорами, кортики с лезвием из дамасской стали, кинжалы в искусно сделанных из натуральной кожи ножнах – таким видит благородный новогодний подарок махачкалинский оружейник.Надеемся, рекомендации экспертов своего дела были вам полезны.