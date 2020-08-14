Москва подарила Ростову еще 28 троллейбусов

Столица подарила Ростову-на-Дону еще 28 троллейбусов, сообщает «Ростовская транспортная компания». На данный момент в город поступило 34 из 60 обещанных московских машин. Последние шесть были поставлены в июле. Однако сообщается, что город ждет очередную партию «рогатых».Напомним, передать троллейбусы 2006-2010 годов выпуска Ростову Москва решила в связи с ликвидацией троллейбусных линий. Они достанутся донской столице бесплатно.В ноябре 2019 года глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обещал, что 60 троллейбусов прибудут в город уже в феврале. Затем поставка была перенесена на март, а после сорвалась. По плану, московский низкопольный транспорт, оборудованный для перевозки маломобильных групп населения, запустят в периферийные районы города.