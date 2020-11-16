Московский суд проверит законность приговора ростовчанину Кириллу Серебренникову
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу фигурантов уголовного дела ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Очередное заседание пройдет 18 ноября в 327-м зале основного здания Московского суда. Информация об этом указана на официальном сайте суда.
Дело поступило в суд 25 сентября. Трое осужденных не согласились с приговором суда о хищении порядка 129 миллионов, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Жалобы подали бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генеральный продюсер Алексей Малобродский и директор РАМТа Софья Апфельбаум. Ростовчанин Кирилл Серебренников не стал подавать апелляцию.
Как сообщал Rostov.ru, 26 июня суд признал их виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Суд пришел к выводу, что всей схемой по хищению денег руководил режиссер Серебренников: якобы он организовал преступную группу и давал указания об обналичивании денег.
По итогам заседания суда Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в сумме 800 тысяч рублей. Алексей Малобродский получил два года условно, а Юрий Итин - три. Также суд обязал их выплатить штраф в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Софье Апфельбаум назначили наказание в виде штрафа, однако освободили от него за истечением срока давности.