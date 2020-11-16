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Московский суд проверит законность приговора ростовчанину Кириллу Серебренникову

Московский суд проверит законность приговора ростовчанину Кириллу Серебренникову
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу фигурантов уголовного дела ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Очередное заседание пройдет 18 ноября в 327-м зале основного здания Московского суда. Информация об этом указана на официальном сайте суда.

Дело поступило в суд 25 сентября. Трое осужденных не согласились с приговором суда о хищении порядка 129 миллионов, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Жалобы подали бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генеральный продюсер Алексей Малобродский и директор РАМТа Софья Апфельбаум. Ростовчанин Кирилл Серебренников не стал подавать апелляцию.

Как сообщал Rostov.ru, 26 июня суд признал их виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Суд пришел к выводу, что всей схемой по хищению денег руководил режиссер Серебренников: якобы он организовал преступную группу и давал указания об обналичивании денег.

По итогам заседания суда Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в сумме 800 тысяч рублей. Алексей Малобродский получил два года условно, а Юрий Итин - три. Также суд обязал их выплатить штраф в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Софье Апфельбаум назначили наказание в виде штрафа, однако освободили от него за истечением срока давности.

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