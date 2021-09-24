Московские врачи поставили на ноги ростовского каскадера, сломавшего позвоночник
Московские врачи за два дня поставили на ноги ростовского каскадера, сломавшего позвоночник. Евгений Чеботарев опубликовал мотивационное видео, на котором за минуту полностью встал на ноги. Парень поделился первыми шагами с подписчиками на своей странице в «Инстаграме» 28 сентября. На кадрах видно, с каким трудом и болью Евгению удается идти и распрямлять спину.
- Не сомневайтесь никогда во мне! - подписал видео каскадер. Очевидно, после реабилитации он еще не раз порадует фанатов новыми трюками.
Как сообщал Rostov.ru, тяжелую травму экстремал получил во время выполнения очередного трюка. Парень разогнался на машине, заехал на трамплин и перелетел на противоположный берег реки. Однако приземление оказалось совсем не мягким. Скорее всего, именно тогда он получил компрессионный перелом девятого позвонка - одну из самых опасных травм.
Евгения госпитализировали в местную больницу Таганрога. Он с трудом шевелил ногами и руками и практически не чувствовал конечности. Через шесть дней стали известны результаты обследования. Каскадер собирался перевестись в ростовскую больницу, чтобы сделать там операцию. Однако для донских врачей этот случай оказался слишком сложным.
Без операции экстремал смог бы встать на ноги только через 10 лет - с горбом и постоянной болью. К счастью, вскоре каскадер смог найти медиков, которые взялись за это.