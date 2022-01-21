Мощный снегопад и перепады температур спровоцируют в Ростове сильный гололед

Фото: Алексей Бойко.

Сильнейший снегопад, обрушившийся на донскую столицу, спровоцирует опасное погодное явление - гололед. Об этом заявили синоптики Ростовского гидрометцентра.По данным специалистов, с 25 по 26 января по Ростовской области и в Ростове на дорогах ожидается гололедица. Это связано с сильным снегопадом и перепадом дневных и ночных температур. То, что днем в регионе плюсовая температура, а к вечеру сильно холодает, провоцирует появление корки льда на дорогах.В период гололеда особенно бдительными нужно быть автомобилистам. Так как сцепление колес с поверхностью хуже, увеличивается риск ДТП. Нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал. Пешеходам нужно иметь на одежде специальные светоотражающие элементы и переходить дорогу только в разрешенных местах.