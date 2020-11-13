Мороз и метель ждут жителей Ростовской области с начала рабочей недели

В донском регионе ожидается резкое ухудшение погоды. 16 ноября будет объявлено штормовое предупреждение.Согласно оперативному прогнозу МЧС, днём в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, утром и днём местами - сильные осадки. В некоторых районах ожидается метель. Кроме того, прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит -7 градусов, а днем - до -2. Из-за гололеда на дорогах возрастает риск увеличения происшествий. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными во время движения.