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Мороз и метель ждут жителей Ростовской области с начала рабочей недели

Мороз и метель ждут жителей Ростовской области с начала рабочей недели
В донском регионе ожидается резкое ухудшение погоды. 16 ноября будет объявлено штормовое предупреждение.

Согласно оперативному прогнозу МЧС, днём в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, утром и днём местами - сильные осадки. В некоторых районах ожидается метель. Кроме того, прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -7 градусов, а днем - до -2. Из-за гололеда на дорогах возрастает риск увеличения происшествий. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными во время движения.

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