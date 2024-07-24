Момент ДТП с автобусом Ростов - Геленджик попал на камеру видеорегистратора

Фото: Госавтоинспекция Кубани/видео: соцсети (тг Подслушано Северский район).

Жуткая авария с автобусом Ростов — Геленджик попала на камеру видеорегистратора. Кадры момента ДТП опубликовали в социальных сетях 24 июля.Судя по ролику, перед рейсовым транспортом выехал грузовик с крайней полосы. Водитель автобуса резко затормозил, затем автомобиль с 32 пассажирами съехал в кювет. Затем транспорт завалился на бок. В результате аварии пострадали 11 взрослых и четверо детей.По факту ДТП в Краснодарском крае возбудили уголовное дело. Следствие установит возможные факты оказания услуг, не отвечающих безопасности при перевозке людей.