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Молодожёны из Ростова во время свадебного путешествия спасли утопающих при крушении судна

Молодожёны из Ростова во время свадебного путешествия спасли утопающих при крушении судна
Свадебное путешествие ростовчан Александра и Елены Жуковых обернулось драматической историей, из которой молодожёны вышли настоящими героями. Отдыхая на берегу Чёрного моря, пара спасла нескольких тонувших людей, упавших в воду при крушении катамарана. Об этом случае трубили все СМИ Краснодарского края — в Туапсинском районе 5 июля опрокинулось плавсредство с 55 людьми на борту. Чета Жуковых случайно стала участниками этой истории.



Александр и Елена поженились 29 июня. Вскоре они отправились в свадебное путешествие на Кубань. Остановились в одном из отелей посёлка Джубга. Через несколько дней, отдыхая в своём номере, Жуковы вдруг услышали крики с пляжа. Выбежав на улицу, узнали, что примерно в 300 метрах от берега опрокинулся катамаран. На его борту, включая экипаж, находились 55 человек. Среди них было несколько детей. Многие из них не могли самостоятельно добраться до берега, и люди с пляжа бросились к месту ЧП. Александр схватил у одной из женщин на пляже детский надувной круг, у других отдыхающих взял подушки для плавания и кинулся в море. Елена осталась на берегу, чтобы оказать помощь тем, кого вытащат из воды.



Одну из подушек мужчина отдал девушке, которая пыталась сама доплыть до суши. Затем он встретил маленькую девочку с отцом. На малышке был надет спасательный жилет, но он душил её, так как был ей велик. Папа, толкая её к берегу, постоянно отплывал назад и уже начал выбиваться из сил и захлёбываться водой. К счастью для них Александр работает преподавателем ОБЖ в одной из школ Ростова, так что умение преодолевать кризисные ситуации — это его профиль. Мужчина поправил жилет на девочке и стал «буксировать» её на сушу. Вскоре все трое благополучно вышли из воды. Там их встретила Елена, которая, будучи медиком, оказывала первую помощь пострадавшим.



Позже выяснилось, что катамаран был перегружен в несколько раз. На ходу у него заглох двигатель, и капитан предложил пассажирам искупаться, пока он будет исправлять поломку. Когда люди встали на край судна, оно резко накренилось и зачерпнуло воду. Почти сразу катамаран опрокинулся, и пассажиры вместе с экипажем посыпались в море. К несчастью, в результате ЧП погибли две женщины, одна из которых - многодетная мать. Она проводила каникулы вместе с тремя детьми. Спасая их, женщина утонула.

- Помощь оказывали примерно пять-семь человек. Среди них была и молодая девушка примерно 18 лет. Оказалось, что она занимается плаванием, в тот день она вытащила из воды 20-летнего парня, - вспоминает Александр. - Я жалею только о том, что тогда нам не всех удалось спасти.

Про эту историю Жуковы практически никому не рассказывали. Обо всём сообщили их знакомые, которые захотели предать огласке их мужественный поступок.

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