Молочные продукты и рыба в Ростове самые дорогие в регионе

Фото: Ростов ру

Ростов-на-Дону по-прежнему лидирует по ценам на некоторые продукты питания. Ростовстат опубликовал актуальную стоимость различных товаров на 11 декабря.Килограмм мороженой неразделанной рыбы ростовчанам обойдется в 240 рублей. В Шахтах придется отдать столько же. На востоке и юге региона товар можно приобрести куда дешевле. В Волгодонске его цена составляет 219 рублей, а в Сальске — 221 рубль.Такая же ситуация — с молочными продуктами. Килограмм сметаны в донской столице стоит 295 рублей. Дешевле всего ее можно приобрести в Сальске — за 272 рубля. Цена творога в Ростове — 410 рублей. В Волгодонске за него придется заплатить всего 371 рубль.Также все еще дорого в Ростове стоит хлеб из ржаной и пшеничной муки — 76 и 79 рублей соответственно. За эти продукты в среднем в регионе придется отдать 69 и 77 рублей.