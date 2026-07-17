Молочного гиганта в Ростовской области вновь продают 1,35 млрд рублей

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В середине июля на популярной площадке объявлений появилось сообщение, привлекшее внимание бизнес-сообщества. За 1,35 миллиарда рублей выставлен на продажу крупный молочный завод в промышленной зоне Волгодонска. Это уже не первая попытка реализовать предприятие – завод безуспешно искал покупателей с апреля текущего года.По данным продавца, завод располагает значительным производственным потенциалом, выпуская до 70 наименований молочной продукции. В ассортимент входят как базовые продукты, такие как пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, так и более сложные категории – кисломолочная продукция, сыры и сливочное масло. Это свидетельствует о наличии у предприятия гибких производственных линий и возможности удовлетворять разнообразные потребности рынка.Объект продажи включает в себя не только сам производственный комплекс общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров, но и обширный земельный участок размером 2,4 гектара. Такая площадь предоставляет потенциальному покупателю как возможности для расширения существующего производства, так и для развития новых направлений деятельности.Продавец подчеркивает, что завод находится в рабочем состоянии и имеет налаженные каналы сбыта, о чем свидетельствуют заключенные контракты на поставку продукции в федеральные розничные сети. Для потенциальных инвесторов, заинтересованных в приобретении, предусмотрена полная прозрачность сделки: готовность предоставить всю необходимую документацию и видеопрезентацию объекта по запросу.