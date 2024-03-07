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Мокрый снег прогнозируют на праздничных выходных в Ростовской области

Мокрый снег прогнозируют на праздничных выходных в Ростовской области
На праздничных выходных в донском регионе прогнозируют мокрый снег и гололед. Информацию о прогнозе погоды сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 8 марта, по региону будет пасмурно. В этот день ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах образуется гололед. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.

На следующий день по области пройдут осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Столбики термометров достигнут отметки днем до 0...+5 градусов. Ночью станет холоднее, температура опустится до -4…+1 градуса. В воскресенье, 10 марта, ожидается аналогичная погода.
Фото: Ростов ру
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