Мокрый снег и заморозки придут в Ростовскую область 9 октября

Фото: Rostov.ru.

В ближайшие сутки на Дону ожидается мокрый снег и заморозки. О погоде 9 и 10 октября сообщили донские синоптики.В основном похолодает в северных и западных муниципалитетах региона. Речь идет о Чертковском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах и Таганроге. Там по ночам столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +11...+14.На следующий день, 10 октября, в северной части области похолодает до -5 градусов. А на юге: в Песчанокопском, Сальском, Егорлыкском, Целинском, - до -3. Днем на улице будет около +8...+13 градусов.