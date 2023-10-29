Модель Playboy из Ростова показала идеальные формы тела

Фото: соцсети.

Модель Playboy из Ростова показала подписчикам идеальные формы тела. Новая история появилась в профиле Лизы Кей.В кадре манекенщица появилась в черном белье. На фото можно увидеть, что у Лизы прекрасная фигура - подтянутый животик и упругие бедра.Лиза Кей (прим. – настоящее имя Елизавета Кирюхина) родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Модельная карьера девушки началась в 16 лет. Сейчас она живет в Америке – на юге Калифорнии, в городе Лос-Анджелесе.Одни из значимых работ Лизы – съемки для американского и литовского мужских журналов Playboy, работа на мировые бренды OLAY, Estée Lauder Companies. Кроме того, однажды ростовчанка исполнила небольшую роль в ремейке американского фильма «Уличный боец». Сейчас Лиза стала гипнотерапевтом американской ассоциации терапии.