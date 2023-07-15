Фото: Соцсети.

Модель из Ростовской области Анастасию Костенко госпитализировали в больницу.В ночь на 15 июля многодетная мама пожаловалась на плохое самочувствие. Супруг Дмитрий Тарасов вызвал ей «скорую». Медики забрали 29-летнюю дончанку в стационар. Причиной госпитализации стало пищевое отравление. В больнице жена футболиста проведет трое суток. Если самочувствие модели не ухудшится, врачи выпишут ее раньше.Тарасов в одной социальной сети рассказал о произошедшем. Также он поделился тем, что сейчас сам присматривает за детьми. Супруги воспитывают двух дочерей, Милану и Еву, и сына Алексея. Футболист признался, что дети очень сильно скучают по маме. Последние сутки они общаются с ней только по видеосвязи.Пятилетняя Милана, узнав о том, что ее мама отравилась продуктами, дала ей совет. Девочка сказала, что нельзя сразу кушать еду. Перед этим нужно ее понюхать. Это поможет понять, испорчены ли продукты. Мама иронично ответила, что забыла их понюхать.