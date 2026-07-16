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Многострадальный парк «Дружба» планируют благоустроить к 2027 году

Многострадальный парк «Дружба» планируют благоустроить к 2027 году
Многострадальный парк «Дружба» планируют благоустроить к 2027 году. Соответствующее поручение дал губернатор Юрий Слюсарь на заседании правительства Ростовской области.

- Министерством ЖКХ области совместно с министерством финансов области и муниципальным образованием прорабатывается вопрос выделения средств на реализацию объекта в в текущем году с окончанием работ в 2027 году, - отметила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Общая сумма затрат на объект достигнет 1,3 миллиарда рублей. Проект будет разделён на три этапа. Документация успешно прошла государственную проверку.

Напомним, что история с местом прогулок и отдыха тянется уже четыре года. Вначале объект закрыли на капитальный ремонт в 2022 году, подрядчик обещал завершить к 2024 году. Но этого не произошло. Начались судебные разбирательства. Несмотря на то, что суд признал виновным в ситуации подрядную организацию, территория все еще находится не благоустроенной и закрытой.

Изменения произошли в конце 2025 года. Тогда эксперты вместе с общественниками разработали новый проект благоустройства парка.
Фото: Правительство РО
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