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Мэрия Ростова за 2 млн рублей купит разборный модуль для штаба народных дружинников

Мэрия Ростова за 2 млн рублей купит разборный модуль для штаба народных дружинников
Фото: pbs.twimg.com
В Ростове появится нестационарный модуль для штаба народных дружинников. Конструкцию заказывает городское хозяйственное управление.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. На эти цели из бюджета города выделят 2 137 500 рублей.

Разборный модуль будет представлять собой конструкцию с четырьмя помещениями. Внутри разместят рабочий кабинет, комнату отдыха, специальную комнату и туалет.

Установить модуль планируется на Соборной площади. Поставщик должен будет не только доставить конструкцию, но и собрать её, а также подключить к системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Приём заявок уже начался. Подрядчик определится 22 ноября. Победитель конкурса должен установить модуль за пять дней - с 16 по 20 декабря 2019 года.

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