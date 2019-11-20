Мэрия Ростова за 2 млн рублей купит разборный модуль для штаба народных дружинников



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В Ростове появится нестационарный модуль для штаба народных дружинников. Конструкцию заказывает городское хозяйственное управление.



Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. На эти цели из бюджета города выделят 2 137 500 рублей.



Разборный модуль будет представлять собой конструкцию с четырьмя помещениями. Внутри разместят рабочий кабинет, комнату отдыха, специальную комнату и туалет.



Установить модуль планируется на Соборной площади. Поставщик должен будет не только доставить конструкцию, но и собрать её, а также подключить к системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.



Приём заявок уже начался. Подрядчик определится 22 ноября. Победитель конкурса должен установить модуль за пять дней - с 16 по 20 декабря 2019 года.