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Мэрия Ростова покупает две иномарки за 5 млн рублей

Мэрия Ростова покупает две иномарки за 5 млн рублей
Мэрия Ростова покупает два автомобиля за 2,5 миллиона рублей. Городское хозяйственное управление через сайт госзакупок ищет подрядчика, который поставит в администрацию иномарки.

Согласно техническому заданию администрация хочет купить две "Тойоты Камри" с двигателем 2,5 литра и мощностью 180 лошадиных сил. У транспортных средств должны быть климат-контроль, датчики парковки передние, антипробуксовочная, антиблокировочная системы, система курсовой устойчивости и прочие приятные мелочи.

Прописано, что поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным не ранее 2022 года.
Фото: m.auto.ru
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