Митинг Версия 2.0: как в Ростове прошла повторная акция в поддержку Навального
В Ростове прошел повторный несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Сотни ростовчан снова собрались у Донской публичной библиотеки к 12 часам 31 января на несогласованную акцию.
Собравшись в колонну, люди двинулись по улице Пушкинской в сторону проспекта Ворошиловского. Не успели активисты пройти несколько кварталов, как начались задержания. Людей уводили к автозакам для составления протоколов.
В их числе оказались даже представители прессы. Некоторых задержанных увезли в отделы полиции. Задерживали не только участников несогласованной акции, но и проходящих мимо людей. В частности, сотрудники полиции увели с Пушкинской мужчину с ребенком и собакой. Часть митингующих полицейские пропускали через ограждение по одному. К 14 часам люди стали расходиться.
Часть митингующих направилась к Центральному рынку, однако и там стояли ограждения. Сотрудники полиции пропускали людей, направляющихся к Большой Садовой, а вот вернуться обратно можно было только обходными путями. На вопрос журналиста Rostov.ru о том, почему стоят ограждения и не пускают к Центральному рынку, получить ответа так и не удалось.
Всего во время несанкционированной протестной акции были задержаны десятки ростовчан. Несанкционированный митинг завершился спустя несколько часов, а полиция вместе с Росгвардией и ОМОНом до сих пор расставлены по всем основным улицам города на страже порядка.