«Мисс России-2019» откровенно ответила на вопросы поклонников



«Мисс России-2019» Алина Санько спустя два с половиной месяца после конкурса ненадолго вернулась в родной Азов. Дома девушка дала большую пресс-конференцию, на которой ответила не только на вопросы журналистов, но и своих фанатов.



Так, на встрече присутствующие узнали, что самая красивая девушка страны учится в Московском университете по землеустройству на дизайнера архитектурной среды, в свободное время рисует и любит читать. Алина окончила художественную школу и сейчас мечтает о своей собственной выставке картин.



На пресс-конференции «Мисс России» призналась, что из-за плотного графика победительницы конкурса ей редко приходится видеться с родными и близкими друзьями, которых у неё не так уж и много. По словам 21-летней красавицы, она тесно общается только с двумя подругами. Девушки давно знают друг друга, их дружба проверена временем. Подруги всегда поддерживают её на важных мероприятиях.

Многих молодых поклонниц Алины интересовал секрет её красоты. Но девушка откровенно ответила, что придерживается самых простых правил.

- Я стараюсь правильно питаться, не употреблять фастфуд и держать своё тело в тонусе, то есть даже обычные прогулки способствуют этому, - сказала Алина Санько.



Вскоре азовчанка вернётся в Москву, где продолжит подготовку к конкурсу «Мисс мира», где она будет представлять Россию.



Напомним, финал конкурса «Мисс Россия-2019» состоялся 13 апреля. Участница из Азова обошла больше 50 соперниц со всей страны и стала самой красивой девушкой.