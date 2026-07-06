Мировые синоптики прогнозируют жаркий конец лета на юге России
Мировые метеорологи предупреждают: конец лета в Ростовской области может оказаться необычно знойным. По данным Ведущего центра сезонного прогнозирования Всемирной метеорологической организации (ВМО), в июле — сентябре 2026 года (сезон JAS 2026) температура с высокой долей вероятности превысит климатическую норму.
Главная причина такого сценария — стремительное усиление явления Эль‑Ниньо, при котором существенно прогреваются воды Тихого океана. Из‑за этого меняется циркуляция атмосферы, и юг европейской части России попадает в зону повышенного риска аномальной жары. Согласно расчётам мультимодельного ансамбля (ММА), отклонение от нормы может составить до +2 °C — и это среднее значение за весь сезон.
Важно понимать: прогноз носит вероятностный характер. Это не означает, что каждый день будет обжигающе жарким, — погода неизбежно будет меняться, возможны и кратковременные похолодания. Но общий тренд, по мнению учёных, направлен на повышение температур.
По оценкам издания Donday, июль 2026 года может стать самым знойным за последние 30 лет: ожидается, что днём воздух будет прогреваться в среднем до +28 °C, а ночью — до +17 °C.
Опыт прошлых лет показывает, насколько серьёзными могут быть последствия экстремальной жары. Так, в прошлом году в Ростовской области столбики термометров поднимались до +42 °C. Такая температура оказалась критической не только для людей, но и для инфраструктуры: из‑за перегрева выходили из строя трансформаторы, в результате тысячи жителей оставались без электричества и, соответственно, без кондиционеров в самый разгар зноя. В июле фиксировался рекордный уровень потребления электроэнергии — сеть работала на пределе возможностей.
Не менее ощутимый урон жара нанесла сельскому хозяйству. Из‑за сильной засухи погибли значительные площади посевов, а урожай зерновых, технических и кормовых культур оказался самым низким за последние 13 лет. Для агропромышленного комплекса юга России это стало серьёзным испытанием.
Таким образом, прогноз на лето‑2026 — не просто сухая статистика, а повод заранее продумать меры предосторожности: от подготовки энергосистемы к пиковым нагрузкам до защиты сельхозземель от засухи.