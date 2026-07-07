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Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском районах.

В Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков дрона загорелись на незначительной площади сельхозугодья.

Пострадавших нет. Возгорания ликвидированы. Информация будет уточняться.

В настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
Фото: DonDay
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