Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА
Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники были уничтожены в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском районах.
В Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков дрона загорелись на незначительной площади сельхозугодья.
Пострадавших нет. Возгорания ликвидированы. Информация будет уточняться.
В настоящее время беспилотная опасность сохраняется.