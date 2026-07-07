Фото: DonDay

Минувшей ночью над Ростовской областью сбили десяток БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.Беспилотники были уничтожены в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском районах.В Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков дрона загорелись на незначительной площади сельхозугодья.Пострадавших нет. Возгорания ликвидированы. Информация будет уточняться.В настоящее время беспилотная опасность сохраняется.