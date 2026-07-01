Минтранс выделит свыше 227 млн рублей на ремонт моста через реку Сал

Фото: Минтранс Ростовской области

Более 227 миллионов рублей планируют потратить на ремонт моста через реку Сал в Дубовском районе Ростовской области. Информация о предстоящих работах была опубликована на официальном сайте госзакупок.Заказчиком проекта выступает Министерство транспорта Ростовской области. Финансирование поступит из областного бюджета на 2026 год, общая сумма составит 227,8 миллиона рублей. Работы по ремонту моста на 22+057 километре автодороги с. Дубовское – с. Заветное планируется завершить до 30 ноября 2026 года. Контракт с подрядчиком будет действовать до 30 декабря 2026 года.Причиной для проведения столь масштабного ремонта стали выявленные на мосту многочисленные дефекты. Среди них – трещины в покрытии, несоответствие ограждений законодательным требованиям, а также серьезные повреждения мостового полотна.Напомним, что мост через реку Сал в Дубовском районе был построен в 2021 году. До этого на месте современного сооружения находился низководный мост, который в период паводков регулярно затоплялся. Это приводило к тому, что жители хуторов Гуреева, Калинина, Лопатина и Советского, число которых достигает тысячи человек, весной оказывались отрезанными от остального мира.