Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Минтранс установил ограничения на якорную стоянку судов в порту Азова

Минтранс установил ограничения на якорную стоянку судов в порту Азова
Минтранс установил ограничения на якорную стоянку судов — они коснулись районов подходов к порту Азов и акватории порта Кавказ. Соответствующие документы опубликованы на портале правовых актов.

Согласно приказу, суда не могут становиться на якорь на подходах к порту Азов в местах, где Вооружённые силы РФ не организовали противовоздушную оборону.

При этом в документе отдельно оговорено, что акватории и подходы к портам Таганрог и Ейск под действие ограничений не попадают.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика