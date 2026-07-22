Минтранс установил ограничения на якорную стоянку судов в порту Азова

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Минтранс установил ограничения на якорную стоянку судов — они коснулись районов подходов к порту Азов и акватории порта Кавказ. Соответствующие документы опубликованы на портале правовых актов.Согласно приказу, суда не могут становиться на якорь на подходах к порту Азов в местах, где Вооружённые силы РФ не организовали противовоздушную оборону.При этом в документе отдельно оговорено, что акватории и подходы к портам Таганрог и Ейск под действие ограничений не попадают.