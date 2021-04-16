Минтранс Ростовской области провел 268 проверок на соблюдение «масочного» режима в транспорте

В районах и городах Ростовской области специалисты министерства транспорта региона провели 268 проверок на соблюдение «масочного» режима в общественном транспорте. Об этом сообщили на заседании региональной межведомственной рабочей группы по организации транспортного обеспечения. Участники мероприятия, среди которых был заместитель губернатора Виктор Вовк, обсудили вопросы о работе автобусов, троллейбусов и трамваев в период пандемии коронавирусной инфекции.В настоящее время в регионе на маршруты выходят 182 междугородних автобуса, 291 пригородный и 846 муниципальных. Скоро восстановится работа сезонного межмуниципального транспорта. Он свяжет донские садоводства с крупными городами.Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Ростовской области действует «масочный» режим. Наличие у людей индивидуальных средств защиты проверяют сотрудники министерства транспорта региона. По итогам 2020-го – начала 2021 года провели 268 рейдов, по результатам которых выявили 406 случаев нарушения. На дончан без масок составили административные протоколы по ст. 20.61 КоАП РФ.Добавим, сотрудники дорожно-транспортного комплекса Ростовской области включились в прививочную кампанию. По состоянию на 14 апреля вакцинацию от COVID-19 прошли 3 607 человек.