Минтранс Ростовской области провел 249 проверок на соблюдение масочного режима в транспорте

В Ростовской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Одним из главных способов уберечь себя от заражения COVID-19 является ношение лицевой маски в общественных местах и особенно в транспорте.За соблюдением масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры ведется ежедневный контроль. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовка на очередном заседании региональной межведомственной рабочей группы по организации транспортного обеспечения, обслуживания и особого порядка передвижения транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Ростовской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.С начала 2021 года сотрудники Министерства транспорта Ростовской области провели 89 контрольных мероприятий в крупных городах донского региона. Рейды были проведены в городах Ростов-на-Дону, Волгодонск, Батайск, Новошахтинск, Таганрог, Азов, Каменск-Шахтинский, Шахты, Гуково, Донецк, Мартыновском, Азовском, Егорлыкском, Песчанокопском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Неклиновском, Тарасовском Веселовском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Боковском, Багаевском и Родионово-Несветайском районах. По результатам рейдов сотрудники регионального минтранса выявили 116 нарушителей масочного режима. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.20.61 КоАП РФ.- Сегодня контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте обеспечен на регулярной основе. Совместные рейды проводятся на муниципальных и пригородных маршрутах, на железнодорожном транспорте: проводится разъяснительная работа с гражданами, применяются меры административного воздействия, – отметил Виктор Вок. – Эту работу необходимо продолжить. Общественный транспорт ввиду своей специфики является источником повышенного риска распространения инфекции. Безопасность пассажиров и водительского состава напрямую связана с ответственным отношением к собственному здоровью и здоровью окружающих.За прошедший год и первые три месяца 2021 года министерство транспорта донского региона провело 249 контрольных мероприятий. По их результатам было составлено 363 протокола об административных правонарушениях по ст.20.61 КоАП РФ. Мероприятия по выявлению нарушителей масочного режима будут проводится регулярно во всех муниципальных образованиях Ростовской области согласно разработанному графику.Напомним, что масочный режим действует на территории Ростовской области согласно постановлению правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. За нарушение масочного режима грозит административная ответственность и штраф.