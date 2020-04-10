Минпромторг РФ пока не поставил в Ростовскую область обещанные аппараты ИВЛ
В Ростовскую область до сих пор не поступили обещанные Минпромторгом РФ аппараты ИВЛ. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская во время заседания областного штаба.
По состоянии на 13 апреля в области готовы к приёмы больных коронавирусом 1071 койка из 1622 инфекционного профиля. В налиии у этих коек имеется 221 аппарат ИВЛ. Ещё 162 аппарата донской регион должен получить 162 аппарата от Минпромторга.
- Мы до сих пор не получили эти аппараты и до сих пор нет соглашения по сроку поставки, - добавила Татьяна Быковская. – Несколько раз звонили, говорили, что вот-вот поставят, но пока мы их не получили.
В настоящее время к работе готовы 291 аппарат ИВЛ, которые должны быть установлены у коек потенциальных больных.
- В случае если из федерального министерства устройства не будут получены до момента, когда они все должны заработать, мы будем действовать по имеющемуся у нас плану - перекрываться аппаратами ИВЛ из других корпусов лечебных учреждений, на базе которых развёрнуты госпиталя.
Напомним, по данным на утро 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 98 человек с коронавирусом. Шесть из них дети.