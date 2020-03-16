Возьмите себя в руки и примите волевое решение: после отчёта о состоянии медицины министру здравоохранения Быковской предложили уйти в отставку



Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предложили покинуть пост.



Заявление прозвучало после отчёта главы регионального Минздрава во время расширенного заседания правительства Ростовской области 18 марта. Из данных, озвученных Быковской, выходило, что медицина на Дону работает чуть ли не на высшем уровне и практически 100% населения довольно медицинским обслуживанием.



На столь оптимистический доклад последовала реакция из зала.

- В 2019 году я часто посещал районы, общался с избирателями. Больше всего нареканий у людей вызывает сфера ЖКХ и здравоохранение. По всем обращениям мной были направлены соответствующие запросы в прокуратуру области, и все факты нашли подтверждение, - высказался один из депутатов. - Это неукомплектованность медицинских учреждений кадрами, в некоторых она составляет порядка 50%, например, в Миллеровском районе, Новочеркасске, отсутствие необходимых лекарственных средств, ужасное состояние самих медучреждений, очереди, длительные сроки ожидания, отсутствие узких специалистов, установленные ФАПы месяцами простаивают без сотрудников и другие проблемы.



Депутат привёл совсем недавний пример. На прошлой неделе в Миллеровскую ЦРБ госпитализировали с температурой 3-летнего ребёнка. В педиатрическом отделении не оказалось не только жаропонижающих препаратов, но даже физраствора. Родителям пришлось всё приобретать самостоятельно.

- На днях министр жилищно-коммунального хозяйства нашёл в себе силы, собрался с волей и принял решение уйти в отставку, потому что слишком много проблем накопилось в сфере ЖКХ. Такое же огромное количество проблем накопилось и в сфере здравоохранения, и Вы больше 14 лет являетесь его главой. Может, всё-таки и Вам набраться смелости, взять себя в руки и принять какое-то волевое решение?



Но Татьяна Юрьевна смело держала удар и не собиралась повиниться. В ответ она технично «перевела стрелки». Как известно, лучшая защита – нападение.

- Если Вы считаете, что завтра всё от этого изменится, то мы обсудим с Вами этот вопрос. А если по существу вопросов, которые Вы задали, то мы буквально вчера были с губернатором в Неклиновском районе, и там нет ни одного ФАПа, неукомплектованного фельдшерами. Мне бы хотелось, чтобы мы с Вами не только бросали друг другу какие-то обвинения, а задать Вам вопрос: что конкретно Вами сделано для популяризации профессии врача и для того, чтобы работающие врачи не получали только негатив со стороны не только населения, но и депутатов? Для того, чтобы тем же врачам в Миллеровском районе помочь повысить зарплату, как это сделано в Ростове.



Быковская добавила, что за годы её руководства обеспеченность кадрами в лечебных учреждениях Ростовской области увеличилась с 60 до 80%.

- А то, что люди уходят на пенсию, а то, что люди выгорают и уходят из профессии, в том числе, есть вина не только чиновников, но и населения, которое очень часто предъявляет врачам те претензии, которые медработники не в состоянии выполнить.



Министр привела пример с медицинскими масками, в отсутствии которых обвинили медиков, хотя они их не производят. Похоже, что Татьяну Юрьевну ничем не проймёшь.



Губернатор, выслушав доклад главы Минздрава, всего лишь мягко пожурил Быковскую за небольшие недочёты и «проблемки». Надо сказать, что покинувшему свой пост министру ЖКХ Андрею Майеру, после такого же отчёта досталось с лихвой. После критики главы региона он и написал заявление об отставке.