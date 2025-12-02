Министром природных ресурсов и экологии Ростовской области назначили Аллу Кушнареву
Министром природных ресурсов и экологии Ростовской области назначили Аллу Кушнареву. Указ был подписан главой региона 2 декабря.
Алла Кушнарева родилась в городе Батайске. Она получила высшее образование в области экологии и природопользования, окончив Ростовский государственный университет по специальности «Почвоведение».
На новой должности руководитель будет координировать реализацию региональной экологической политики.