Мини-футбольный «Ростов» уступил «КПРФ-2»

Фото: МФК Ростов

Предварительный этап первенства России среди клубов западной конференции выходит на финишную прямую. Всю дистанцию ростовчане претендовали на 4-5-е места. Но теперь всё изменилось – сразу три сильных клуба снялись (ставропольский «Голден Игл», московский «Спартак», донецкий «Спартак). И теперь МФК «Ростов» имеет немалые шансы вообще на первое место по итогам «регулярки». Но нужно было удачно сыграть против «КПРФ-2». Не получилось.«Большевики» сходу огорошили южан тремя голами подряд. Александр Коробейников (дважды) и Олег Безруков сделали счёт 3:0 ещё до середины тайма. «Жёлто-чёрные» смогли ответить через несколько минут. Сначала Андрей Поглазов устроил Коробейникову автогол (хет-трик?), а потом выдал сольный отбор с последующими обводкой вратаря и голом в пустые ворота. Перед перерывом «коммунисты», увы, забили ещё один – 4:2. Второй тайм, к сожалению, спасительным не стал. Было много борьбы, создавались кое-какие моменты, а вот с голами были очень туго – их не было совсем. В итоге МФК «Ростов» проигрывает – 2:4.19 марта МФК «Ростов» сразится в родных стенах с «Зарёй» из Якутска. В таблице «живых» клубов дончане - на третьей строчке из 11.