Миллионы – за молчание: власти Ростовской области ищут сурдопереводчиков для ТВ-программ

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Власти Ростовской области ищут сурдопереводчиков для ТВ-программ. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 2 ноября.По условиям контракта подрядчик должен организовать перевод для глухих и слабослышащих людей, проживающих в России и на территории СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан). К программам, которые необходимо будет перевести, относятся общественно-политические и социально-экономические. В течение 2022 года (с 1 января по 25 декабря) необходимо перевести порядка 26,7 тысячи минут эфирного времени (18 дней 5 часов).Исполнитель по желанию может заменить сурдоперевод субтитрами. В таком случае текст будет синхронизирован со звуком и видео материала, выходящего в эфир. Субтитры при этом должны быть грамматически правильными.Пока не известно, на каком телеканале появятся субтитры или сурдоперевод. Однако ТВ нужно быть зарегистрированным в качестве СМИ, распространяющегося на территории РФ. Охват населения Ростовской области должен составлять не менее 70%, а программы - транслироваться с помощью эфирного, спутникового, кабельного, а также вещания в сети Интернет, на сайте телеканала и онлайн.Сурдоперевод или субтитры обойдутся в 60,3 миллиона рублей. Власти региона планируют оплатить услугу за счет средств областного бюджета. Организацию сурдоперевода осуществят в рамках реализации госпрограммы региона «Доступная среда».