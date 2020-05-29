Микроавтобусы подарили четырем многодетным семьям из Шахт

Четырем многодетным семьям из Шахт предоставили бесплатные микроавтобусы ГАЗель NEXT. Ключи от новых транспортных средств им вручили в Международный день защиты детей 1 июня.Одной из таких семей стала семья шахтинцев Ломакиных. Мама Татьяна и папа Александр растят 16 детей, двое из которых – инвалиды. Право многодетных семей на получение микроавтобусов восстановлено в Ростовской области благодаря им.– Многодетная мама Татьяна Ломакина пришла ко мне на депутатский прием, рассказала о своей семье и спросила, почему раньше многодетным выдавали микроавтобусы, а сейчас нет? – рассказала председатель комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. – Действительно несколько назад было постановление губернатора, согласно которому транспортное средство получила якобы каждая многодетная семья, после чего реализацию постановления прекратили. Но оказалось, что на Дону остались еще, как минимум, 30 семей, воспитывающих восемь и более семей, не получивших микроавтобусы.Вопрос был озвучен губернатору Василию Голубеву, и глава региона решил возобновить социальную программу. Транспортное средство необходимо многодетным семьям для совместных выездов – важного элемента воспитательного процесса.Ломакины давно мечтали о таком подарке. Многодетный отец Александр признался, что после снятия ограничений они сразу же отправятся на Дон.– Поддержку государства мы ощущаем ежедневно. Совсем недавно, находясь на самоизоляции, мы получили по пять тысяч рублей на наших малышей до трех лет. Это стало хорошей поддержкой, – поделился мужчина.Кроме Ломакиных 1 июня бесплатные микроавтобусы получили еще три семьи из Шахт.В течение 2011-2016 годов за счет средств областного бюджета микроавтобусы предоставили 95 многодетным малоимущим семьям. Круг получателей постоянно расширялся. Сначала право на получение микроавтобусов имели семьи, воспитывающие десять и более детей, затем девять и восемь.С 2017 года мера поддержки была отменена, так как транспортом обеспечили все многодетные семьи, и возобновлена в 2020 году в связи с ростом числа таких семей.