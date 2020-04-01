Междугородние автобусы прекратили работу в Ростовской области



В Ростовской области временно прекращают работу междугородние автобусы. Об этом сообщили в правительстве региона. С 4 апреля перестанет курсировать весь межмуниципальный транспорт, кроме пригородного.



На маршрутах останутся только автобусы, связывающие населённые пункты, расстояние между границами которых составляет не более 50 километров. Например, работу продолжит транспорт между Ростовом-на-Дону и Батайском, Азовом, Аксаем и Новочеркасском. Расписание их движения изменят, с актуальным графиком можно будет ознакомиться на сайте министерства транспорта.



Изменения связаны с пандемией коронавируса. Чтобы предотвратить распространение инфекции, во всей Ростовской области сокращают количество единиц транспорта. Людям рекомендуют не перемещаться между населёнными пунктами и не выходить из дома без особой нужды.



Напомним, ранее отменили ряд электричек из Ростова.