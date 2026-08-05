Металлолом с трассы М-4 «Дон» продают на торгах в Ростовской области

Фото: ГИС Торги

После завершения реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, на торги выставлены демонтированные элементы тросового ограждения. Покупателям предложен вторичный материал в виде лома черных и цветных металлов.Организатором аукциона выступает ООО «АВТОДОР - ТП». На продажу выставлено более 53 тонн лома черных металлов, полученных в результате работ на участке трассы с 974-го по 1 024-й километр.Заявки на участие в торгах принимаются до 4 сентября. Сам аукцион состоится 9 сентября. Стартовая стоимость лота составляет 646 917 рублей.Данное предложение может быть интересно предприятиям, занимающимся переработкой металлов, а также компаниям, которым требуются вторичные ресурсы для производственных нужд.