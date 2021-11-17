Мертвую азовку обнаружили на берегу Таганрогского залива

Фото: donday.ru

На берегу Таганрогского залива обнаружили мертвую морскую свинью. Труп азовки жители нашли на пляже в селе Петрушино, сообщает DonDay.ru.Люди наткнулись на нее во время прогулки днем 18 ноября. Кроме китообразного, на берегу погиб и один осетр.Напомним, что, по мнению ученых-зоологов, азовки выбрасываются на берег из-за болезней и травм, когда больше нет сил держаться на воде. Нередки и случаи их гибели из-за оглушения подводными акустическими системами военных кораблей или сейсморазведкой.