Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мертвую азовку обнаружили на берегу Таганрогского залива

Мертвую азовку обнаружили на берегу Таганрогского залива
На берегу Таганрогского залива обнаружили мертвую морскую свинью. Труп азовки жители нашли на пляже в селе Петрушино, сообщает DonDay.ru.

Люди наткнулись на нее во время прогулки днем 18 ноября. Кроме китообразного, на берегу погиб и один осетр.



Напомним, что, по мнению ученых-зоологов, азовки выбрасываются на берег из-за болезней и травм, когда больше нет сил держаться на воде. Нередки и случаи их гибели из-за оглушения подводными акустическими системами военных кораблей или сейсморазведкой.
Фото: donday.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.