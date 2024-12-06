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Мертвой нашли пропавшую без вести в Ростове 74-летнюю женщину

Мертвой нашли пропавшую без вести в Ростове 74-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону мертвой нашли 74-летнюю женщину, которая пропала без вести 7 июля. О местонахождении Аллы Пашковой ничего не было известно около пяти месяцев.

В тот вечер пенсионерка вышла из больницы скорой медицинской помощи № 2 и отправилась в сторону Северного района. Она страдала от деменции. Родственники Аллы Пашковой обратились в полицию с заявлением. Вскоре к поискам подключились волонтеры и СМИ.

Только 13 ноября стало известно, что Аллу Пашкову нашли мертвой. Обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.
Фото: ЛизаАлерт
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