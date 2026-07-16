Мельничный комплекс на каменных жерновах выставлен на продажу в Ростове-на-Дону

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В июле текущего года на одной из популярных площадок объявлений появилось эксклюзивное предложение о продаже мельничного комплекса. Предприятие расположено в промышленной зоне Ростова-на-Дону, в микрорайоне Заречная Железнодорожного района. Речь идет о предприятии, использующем традиционную технологию каменных жерновов «Дания» для производства муки высокого качества с уникальными потребительскими свойствами.Основное преимущество предлагаемого бизнеса заключается именно в этой проверенной временем технологии, которая позволяет получать широкий ассортимент мучной продукции: обойную муку, почти цельнозерновую, с заметной текстурой и высоким содержанием отрубей, идеальную для темного хлеба и лепешек; обдирную ржаную муку, богатую клетчаткой и являющуюся традиционным выбором для ржаного хлеба; сеяную ржаную муку – более светлую и мягкую фракцию, подходящую для пышного теста; муку первого и второго сортов из пшеницы, отличающуюся сбалансированным вкусом и хорошим подъемом теста; а также крупку и мелкую крупчатку, используемые для специальных видов теста, лапши и панировки.Кроме того, жерновой помол позволяет производить специализированные виды муки из других культур, таких как рожь, полба, спельта, овес и ячмень, полностью раскрывая их природный вкус и сохраняя аромат зерна.Практические преимущества жернового помола для пекарен неоспоримы: он обеспечивает стабильность вкуса, что крайне важно для производителей хлебобулочных изделий, и гарантирует свежесть муки благодаря низкой температуре помола, предотвращающей "перегрев" зерна и его быстрое прогоркание. Кроме того, использование формулировок "на каменных жерновах", "холодный помол", "цельнозерновая" значительно повышает привлекательность продукции в сегменте ремесленного хлеба.Предприятие предлагает комплексное решение "под ключ", охватывая весь процесс – от производства до фасовки готовой продукции, с налаженными каналами сбыта через маркетплейсы, продуктовые сети и участие в тендерах.На продажу выставлен земельный участок площадью 50 соток, оформленный как промышленная зона ("промка"). Строения общей площадью 450 квадратных метров дополняются отапливаемым подвальным помещением аналогичной площади, которое идеально подходит для организации овощехранилища, рыбоводства или разведения раков. Все помещения с ремонтом, стены облицованы плиткой.Полностью проведены все необходимые коммуникации, включая электричество (используемая мощность – ~100 кВт, допустимая – ~300 кВт), видеосвязь и интернет. Все оборудование новое, технологический процесс отлажен, и линии готовы к запуску. Полный перечень материальных активов, включая офисное имущество, предоставляется по запросу.Продавец подчеркивает, что срочность в продаже отсутствует, и предложение адресовано исключительно реальным покупателям. Причиной продажи является смена места жительства.