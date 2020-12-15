Медсестра РОКБ рассказала, как умирали пациенты без кислорода в ковидном госпитале
Медсестра Ростовской областной клинической больницы рассказала, как умирали в ковидном госпитале пациенты от нехватки кислорода. В прямом эфире Екатерины Гордон Татьяна Короленко поделилась с блогером и депутатом гордумы Натальей Оськиной историей, как она искала баллон с кислородом для умирающего пациента.
Татьяна рассказала, что в день ЧП одному из больных стало не хватать кислорода. Медсестра с ужасом вспоминает, как истерично искала ему баллон с жизненно необходимым газом.
- Я ходила из отделения в отделение в поиске кислорода. Дежурные врачи все, как один, говорили, что его нет. В конечном счете мне все-таки удалось найти кислород. Мужчину я оставила и побежала к остальным больным, - поделилась Татьяна Короленко.
Помимо этого, Татьяна рассказала, что видела в мешках около десяти трупов. Однако рассказать, как погибли пациенты, она не смогла. По всей видимости, Короленко больше не работает в РОКБ.
Несколькими днями ранее появилась информация о десяти пациентах, которые умерли в РОКБ от недостатка кислорода. Эту информацию в сети распространила депутат гордумы Наталья Оськина. Власти Ростовской областной клинической больницы сообщили, что в день ЧП в ковидном моногоспитале число умерших не зависело от каких-либо внешних факторов.