Медико-санитарную часть ТАНТК имени Бериева открыли после реконструкции в Таганроге





На территории авиастроительного комплекса имени Г. М. Бериева после реконструкции возобновила работу медико-санитарная часть предприятия.



Воспользоваться услугами обновлённой поликлиники сегодня могут порядка 10 тысяч человек. Это не только сотрудники предприятия, но и члены их семей, а также ветераны завода.



В торжественном открытии медучреждения принял участие председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

- Любой национальный проект, в том числе проект «Здравоохранение», - это не только бюджетное финансирование. Это еще и привлечение к реализации нацпроекта ресурсов предприятий, бизнеса, - отметил Александр Ищенко. - Реконструкция поликлиники – это знаменательное событие и пример для других крупных предприятий Ростовской области.



Спикер донского парламента добавил, что социальная ответственность работодателя за состояние здоровья и условия труда работников – это важный показатель нашей готовности решать задачи, поставленные президентом России.



В здании поликлиники оборудованы кабинеты офтальмолога, отоларинголога, гинеколога и других специалистов. В медучреждении также есть помещения для занятий лечебной физкультурой и кардиотренажеры.



В медучреждении работники получат широкий спектр услуг. Здесь окажут первую медико-санитарную помощь, проведут диагностику, профосмотр и амбулаторное лечение, в случае необходимости специалист приедет на дом. Медики будут проводить сезонную вакцинацию. По результатам профосмотра сотрудники завода могут получить направление на санитарно-курортное лечение.

– Медицина будущего – это медицина профилактическая. Общеизвестно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Национальный проект в сфере здравоохранения направлен как раз на раннюю диагностику и профилактику болезней. Мы рады, что завод поддерживает эти современные тенденции, – добавил председатель донского Заксобрания.



Директор дирекции спецкомплексов Владимир Карагодин подчеркнул, что реконструкция медучреждения доказывает, что руководство завода заботится о здоровье своих сотрудников. По его словам, в поликлинике сделали капитальный ремонт помещений медико-санитарной части, закупили новую мебель, аппарат УЗИ, флюорограф.

- У людей появилась возможность позаботиться о здоровье на высшем уровне, – резюмировал Владимир Карагодин.



Медико-санитарная часть ТАНТК имени Бериева была открыта в 1959 году. Капитальный ремонт в здании начался в январе 2019 года. За несколько месяцев в помещении полностью заменили инженерные коммуникации, сделали косметический ремонт, старую мебель поменяли на новую, установили современное оборудование.



Для работы в обновлённой поликлинике привлекли больше специалистов. Принимать пациентов будут 16 врачей и 37 сотрудников среднего и младшего медперсонала.