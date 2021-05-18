Медики вылечили от COVID-19 161 жителя Ростовской области

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 82 446 жителей Ростовской области. Из них 161 человек поборол инфекцию за сутки с 19 по 20 мая.Стационарное лечение получает 1 491 человек. Среди них 19 человек - в тяжелом состоянии, они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Чтобы обеспечить их организмы кислородом, врачи используют трахейные трубки. Еще 141 пациент подключен к ИВЛ с помощью масок и мундштуков.Растет и количество заболевших. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 196 человек. Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 92 129 дончан. По информации областного правительства, 4 302 из них скончались от последствий болезни. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.