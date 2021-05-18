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Медики вылечили от COVID-19 161 жителя Ростовской области

Медики вылечили от COVID-19 161 жителя Ростовской области
С начала пандемии от коронавируса выздоровели 82 446 жителей Ростовской области. Из них 161 человек поборол инфекцию за сутки с 19 по 20 мая.

Стационарное лечение получает 1 491 человек. Среди них 19 человек - в тяжелом состоянии, они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Чтобы обеспечить их организмы кислородом, врачи используют трахейные трубки. Еще 141 пациент подключен к ИВЛ с помощью масок и мундштуков.

Растет и количество заболевших. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 196 человек. Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 92 129 дончан. По информации областного правительства, 4 302 из них скончались от последствий болезни. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Фото: РБК.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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