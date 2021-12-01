Медики выявили еще 655 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось число инфицированных коронавирусом. За сутки со 2 по 3 декабря диагноз подтвердился у 655 человек.Большая часть новых зараженных - молодежь (213 человек) и люди от 46 до 65 лет (210 человек). Эти возрастные категории составляют более 60% всех заболевших. В числе пациентов с COVID-19 появились и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 126 человек от 66 до 79 лет и 47 - старше 80 лет. Также случаи инфицирования выявили и среди несовершеннолетних. За сутки вирус подхватили 59 детей.Общее количество зараженных достигло 177 498 человек. По информации регионального правительства, 8 832 из них скончались от тяжелых последствий. Как правило, большинство умерших - пенсионеры. У людей пожилого возраста чаще всего иммунная система ослаблена. А хронические заболевания из-за коронавируса проявляются в тяжелой форме, что зачастую и становится причиной смерти.