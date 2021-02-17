Медики выявили еще 320 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 70 326 человек. Из них 320 подхватили опасную инфекцию за сутки с 18 по 19 февраля.Наибольшее количество зараженных составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 114 человек (35,6%). Среди молодежи от 18 до 45 лет положительные тесты получили 96 человек (30%). Вирус подхватили 64 пенсионера (20%) от 66 до 79 лет и 24 (7,5%) дончанина старше 80 лет. По информации регионального правительства, у 22 детей также выявили инфекцию.В связи с уменьшением ежедневного прироста заболевших COVID-19 губернатор Ростовской области ввел систему «Светофор». Она позволяет снимать ограничение в выборочных муниципалитетах с наилучшей ситуацией по коронавирусу. Такие города и районы отмечены на карте зеленым цветом. Там, где ситуация стабильная, - желтым цветом. А красным обозначены муниципалитеты, в которых могут ввести дополнительные карантинные меры.