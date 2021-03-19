Медики выявили еще 240 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом. За сутки с 21 по 22 марта в регионе заболели 240 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 78 672 человек.
По общему числу пациентов с COVID-19 Ростовская область занимает первое место в ЮФО и шестое - в стране. Лидирующие позиции удерживают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах - Нижегородская и Свердловская области соответственно.
От вируса умерли 3 414 человек, из которых 14 не стало за минувшие сутки. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Как сообщал Rostov.ru, несмотря на рост количества смертей, на Дону планируют ввести очередные ослабления карантинных мер. По словам губернатора, уже есть предложения по смягчению ограничений. Однако пока власти не решаются их утвердить, чтобы не ухудшить ситуацию поспешными действиями.