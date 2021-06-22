Медики выявили еще 181 случай заражения COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За сутки с 23 по 24 июня COVID-19 подхватил 181 житель донского региона.В числе новых зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет (33,2%), люди от 46 до 65 лет (42,5%), пенсионеры от 66 до 79 лет (12,7%) и старше 80 лет (5,5%), а также дети (6,1%). Отметим, молодежь впервые за несколько дней вернулась на второе место по количеству инфицированных.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 98 054 человек. По информации областного правительства, 4 636 из них скончались от болезни. Из них 11 - за минувшие сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.