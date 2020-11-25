Медики Ростовской области выявили 24 382 человека с подозрениями на коронавирус

В Ростовской области под наблюдением медиков оказался еще 281 человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 27 ноября количество дончан, находящихся под медицинским наблюдением, увеличилось на 281 и составило 24 382 человека. К ним относятся люди, имеющие хотя бы один из трех положительный тест на коронавирус, либо те, у кого явные признаки опасной инфекции. Как правило, дончане с подозрениями на коронавирус самоизолируются. Те, кто не может самостоятельно изолировать себя от близких, помещены в стационары.Всего за период пандемии медицинским наблюдением охвачены 120,4 тысячи человек, из которых у 96 тысяч подозрения не подтвердились.Количество заболевших COVID-19 также продолжает увеличиваться. Лишь за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 317 случаев инфицирования дончан. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону в возрасте старше 46 лет. Общее число зараженных достигло 39 023 человек. Из них 1 273 пациента не смогли справиться с коронавирусом.