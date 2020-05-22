Медики ЦГБ Ростова перед входом в «красную» зону одевают средства защиты под камерами
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Специальный персонал следит за правильностью облачения в средства индивидуальной защиты медиками горбольницы. Об этом рассказал главный врач ЦГБ им. Семашко Дмитрий Сизякин во время брифинга 26 мая.
По словам руководителя медучреждения, после нескольких походов в «красную зону» у врачей появляется иллюзия безопасности. Но самым «опасным» является момент переодевания в средства индивидуальной защиты (СИЗы).
- «Красная» зона у нас, как граница, должна быть всегда на замке. Мы создали у нас в госпитале комиссию по безопасности персонала и ковидных пациентов. Она работает круглосуточно. В шлюзах при входе в «красную» зону установлены видеокамеры. Мы наблюдаем за облачением персонала в СИЗы и вовремя подсказываем, если нарушается алгоритм, - рассказал Сизякин.
Все врачи прошли обучение для работы в ковидных госпиталях. Занятия проходят и сейчас. Дважды в неделю медики их посещают в свободное время.
- Везде у нас есть специальные картинки, таблички. Видеонаблюдение, голосовое предупреждение. Работает так называемая система СКУД (система контроля и управления доступом). В «красную зону» посторонний попасть не может, – добавил Дмитрий Сизякин.
Врачи хорошо осведомлены о правилах надевания средств защиты. Однако и в их работе случаются оплошности, тем более сейчас, когда медики работают в условиях повышенной нагрузки. Так, сотрудница ковидного госпиталя в Таганроге забыла пристегнуть фильтры для защиты дыхательных путей. Она обнаружила это уже после контакта с больным. В результате медик заразилась коронавирусом.