Медицинская астрология: чем ростовчане могут заменить имбирь в профилактике коронавируса
Ростовчанам рассказали, чем можно заменить имбирь в профилактике коронавируса. Ольга Шумилина дала советы с точки зрения медицинской астрологии.
Когда в стране вспыхнула пандемия коронавируса, люди стали массово скупать имбирь, так как он содержит витамины и минералы, повышающие иммунитет. Хитрые продавцы сразу увидели в этом свою выгоду и подняли цену на полезный продукт сразу в несколько раз: если раньше он стоил не больше 500 рублей, то сейчас стоимость составляет до 7 000 рублей.
Астролог рассказала, какие продукты могут помочь в профилактике вируса не хуже имбиря. Как говорит Ольга Шумилина, с точки зрения медицинской астрологии, он относится к продуктам, которые разжигают огонь в организме. Такой же эффект можно получить, съев перец, горчицу, лук, чеснок, карри, мёд, хрен, корица и мускатный орех. Идентичные свойства в профилактике коронавируса имеют паприка, вяленые и сушеные финики, лесные орехи, фисташки, петрушка, редиска, редька, морковь, фенхель, лук-порей, пастернак, спаржа, сельдерей, анисовое семя, артишоки, овёс, апельсиновая и лимонная цедра.
- Обратите внимание, что мякоть в данной ситуации не подойдёт. Полезнее всего будет натереть цедру на тёрке и залить горячей водой.
Специалисты в области медицинской астрологии также советуют есть баклажаны, чёрные маслины, кукурузу, рис басмати, солёную рыбу, зрелые сыры. Все эти продукты тоже разжигают в организме огонь.
Астролог обращает внимание, что такая пища может иметь и побочное действие. Людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой и аллергией, стоит быть аккуратными с подобными продуктами.