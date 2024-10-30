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Медалью Жукова наградили погибшего 23-летнего бойца СВО из Ростовской области

Медалью Жукова наградили погибшего 23-летнего бойца СВО из Ростовской области
Медалью Жукова наградили 23-летнего бойца СВО из Ростовской области. Жизнь Александра Ступкина оборвалась 6 августа в госпитале Донецка.

Молодой человек родился и вырос в поселке Южном Мартыновского района. После окончания техникума он отправился на срочную службу в армию. По возвращении к гражданской жизни переехал в Волгодонск, где работал электромонтером.

В сентябре 2022 года Александр отправился на СВО в рамках частичной мобилизации. В августе 2024-го боец получил множественные осколочные ранения. Врачи пытались спасти его жизнь, но этого не удалось сделать.

Александра Ступкина представили к государственной награде при жизни. Однако она пришла уже после его гибели. Медаль Жукова передали супруге бойца 29 октября.
Фото: соцсети
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