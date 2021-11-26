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МЧС предупредило жителей Ростовской области об урагане

МЧС предупредило жителей Ростовской области об урагане

В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

По прогнозу Ростгидрометцентра, 30 ноября в регионе ожидаются ливни и ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Во время непогоды могут падать деревья и слабозакрепленные конструкции. Владельцам автомобилей не стоит оставлять свои машины вблизи таких объектов. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам держаться как можно дальше от легких построек, не переходить затопленную улицу и не пользоваться подземными переходами.

Затяжные дожди очень часто затапливают главные артерии города. Ливневки не справляются с задачей, и под воду уходят Извилистая, Горького, Буденновский, Семашко и Сиверса.

В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112!
Фото: bloknot-stavropol.ru
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